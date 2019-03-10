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رياضة

شيما صابر بصحبة محمد النني في لندن: من الرائع رؤية صديقي العزيز

الأحد 10/مارس/2019 - 04:19 ص
شيما صابر
شيما صابر
محمد بدران
نشرت شيما صابر الشهيرة بـ"مذيعة الكورة"، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بصحبة محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي".

وظهرت شيما برفقة النني في لندن خلال زيارتها انجلترا مؤخرا وعلقت: "كان من الرائع حقا رؤية صديقى العزيز في لندن وان شاء الله تلعب بكره".

جدير بالذكر أن الإعلامية شيما صابر تقدم برنامج "كلام فى الميديا" عى قناة النادى الأهلى، ويعرض من السبت إلى الأربعاء".
شيما صابر بصحبة محمد النني في لندن: من الرائع رؤية صديقي العزيز

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