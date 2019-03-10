ضبط عاطل أثناء تنقيبه عن الآثار بحلوان

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان لقيامه بأعمال حفر بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار.



وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، قيام عاطل بأعمال حفر داخل العقار محل سكنه - الكائن بمنطقة عرب غنيم بدائرة القسم بهدف التنقيب عن الآثار.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعُثر بداخل مسكنه على (حفره قطرها 1.5 متر × 3 متر - بعمق 9 أمتار , وأدوات تنقيب "موتور شفط مياه ، خرطوم مياه ، كوريك حفر ، مطرقة ، بكرة ، حبل) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

