التونسي الجزيري يطالب بفسخ تعاقده مع الإسماعيلى ويلجأ للفيفا

استقر التونسى لسعد الجزيرى الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، على تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولى الفيفا ضد مسئولى ناديه.



وقرر الجزيرى فسخ العقد المبرم بينه وبين النادي مع الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة عن كامل الموسم الجاري بعد نقله لقائمة الانتظار.



وكان اللاعب قد رفض فكرة الخصم من مستحقات نسبة مشاركة منه بعد خروجه تماما من حسابات الجهاز الفني للدراويش، وفشلت كل محاولات الإدارة في إقناع اللاعب بفكرة الرحيل مجانا مع تنازله عن مستحقاته المالية في وقت سابق بسبب إصرار الجزيري على تقاضي حقوقه كاملة.





