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بعد ترقيته إلى رتبة فريق.. تعرف على تعهدات كامل الوزير أمام السيسي

الأحد 10/مارس/2019 - 02:54 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قدّم اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد ترقيته إلى رتبة فريق تعهدات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "الوزير" خلال كلمته بالندوة التثقيفية بيوم الشهيد، اليوم الأحد، إن التعهد الأول أن يستمر الضباط والعساكر بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تأدية ما يقدمونه فى سبيل تنمية وإنشاء المشروعات القومية .

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن التعهد الثاني بأن الموظفين والعاملين بالسكك الحديدية سيطهرون أنفسهم بأنفسهم من كل مُتكاسل ومُهمل وكل من يسلك سلوكاً غير منضبط وسيكونون فى طليعة الهيئات والمؤسسات المصرية لكى يُقدّموا القدوة والمثل لكل مؤسسات مصر. 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، وتتضمن الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.

يُذكر أنه في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل القوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، حيث استشهد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في 9 مارس 1969 وذلك خلال تفقد جنوده في الصفوف الأمامية على خط القنال.

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