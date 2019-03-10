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برلمان

مجلس النواب يفوض مكتبه لتحديد موعد مناقشة 17 طلب مناقشة عامة

الأحد 10/مارس/2019 - 03:53 م
مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على تفويض مكتبه (رئيس المجلس ووكيليه) في تحديد موعد مناقشة 17 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة المقدمة من النواب.

وجاءت الطلبات مقدمة من النائب محمد زكريا محي الدين وعشرين عضوًا بشأن تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبي على القطاع الزراعي، ومن النائبة أمال رزق الله و أكثر من عشرين عضوًا، بشأن حماية الآثار من السرقة والنهب، ومن النائب فوزي إسماعيل وأكثر من عشرين عضوًا بشأن تفعيل قانوني الهيئات الرياضية والشبابية فيما يخص فواتير المياه والكهرباء والغاز، ومن النائبة نادية هنري وعشرين عضوًا بشأن سبل الاستفادة من القمامة، والنائبة إيناس عبد الحليم وتسعة عشر عضوًا بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المزروعة منه، والنائب عمرو الأشقر وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن صندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، بطلبات بشأن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وصناعة الثقافة كونها مشروعًا قوميًا، وربط التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل، وظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة، والنائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.

وطلبات مقدمة من النائب سمير رشاد أبو طالب و عشرين عضوًا، بشأن الانتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن لتسهيل إجراءات تراخيص المباني، وتطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا.

وطلبان مقدمان من النائب عبد الباقي تركيا وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن تسعير أراضي وضع اليد، ومصير الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون في ظل الموازنات المستقلة التي تم تخصيصها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وطلبان مقدمان من النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات نوعية أو مركزية، وزيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني خاصة في المدن الجديدة.

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