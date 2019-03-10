ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد عساف يشوق جمهوره بأغنية جديدة

الأحد 10/مارس/2019 - 05:52 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر المطرب محمد عساف صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يظهر من خلالها وهو يجهز إلى أغنية جديدة ليطرحها على جمهوره خلال الأيام القليلة المقبلة.

واكتفى عساف بالتعليق على الصورة قائلا: "انتظروا القادم" فى إشارة منه للتجهيز لأغنية جديدة يطل بها على جمهوره بعد فترة من الغياب.

يذكر أن آخر أعمال محمد عساف كانت أغنية "مكانك خالى" والتى تخطت حاجز الـ 70 مليون مشاهدة والتي طرحها باللهجة الخليجية في منتصف سبتمبر عام 2018 الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "مكانك خالي"، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.
محمد عساف يشوق جمهوره بأغنية جديدة
محمد عساف يشوق جمهوره بأغنية جديدة

ترشيحاتنا

بوينج تفجر مفاجأة عن حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. مقتل جميع الركاب وعددهم 149 راكبا من 35 دولة.. أثيوبيا تكشف هوية الضحايا وجنسياتهم بينهم 6 مصريين.. وأبيي أحمد يقدم التعازي

شاهد.. لحظة القبض على كلبين هاجما طفلة بمدينتى

عايرته بعدم رجولته.. فذبحها بعد 10 أيام زواج

رفضت العمل خادمة .. تفاصيل إشعال رجل النار في جسد زوجته بالسويس

الكهرباء: تطبيق على التليفون لشحن العدادات مسبوقة الدفع

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور

الأبيض تذيل المجموعة .. بترو أتليتيكو يصدم الزمالك قبل مواجهة جورماهيا

السيسي يعلن ترقية اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق .. فيديو

شاهد.. أول صورة من موقع سقوط الطائرة الإثيوبية

شجاعة الأبطال.. كيف تلقى كامل الوزير قرار تكليفه بمسؤولية وزارة النقل.. وبما وصفه السيسي؟

الأبيض دائما يتفوق.. بشري سارة للزمالك قبل مواجهة جورماهيا بمصر

السيسي: أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة .. صور

أفكار عصرية لديكور الحمام الأبيض.. صور

تشارلز ثيرون تحضر العرض الخاص لفيلمها الجديد long shot.. صور

بروتوكول تعاون بين الأزهر والقوى العاملة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.. صور

أبوالعينين يدعو لترجمة التعاون المصري الياباني لمشروعات كبرى في أفريقيا.. فيديو وصور

فيديو

حملة للكشف على قائدي السيارات متعاطي المخدرات بالطرق السريعة ..فيديو
شاهد .. آراء الطلاب فى نظام الثانوية العامة الجديد
البترول: مناطق التنقيب في البحر الأحمر قد تشهد استكشافات كبرى
شاهد.. طائرة بوتفليقة تستعد لمغادرة مطار جنيف عائدة لـ الجزائر
لحظات مرعبة.. لاصطدام سيارة مسرعة بتوك توك متكدس بالركاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟