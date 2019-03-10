محمد عساف يشوق جمهوره بأغنية جديدة

نشر المطرب محمد عساف صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يظهر من خلالها وهو يجهز إلى أغنية جديدة ليطرحها على جمهوره خلال الأيام القليلة المقبلة.



واكتفى عساف بالتعليق على الصورة قائلا: "انتظروا القادم" فى إشارة منه للتجهيز لأغنية جديدة يطل بها على جمهوره بعد فترة من الغياب.



يذكر أن آخر أعمال محمد عساف كانت أغنية "مكانك خالى" والتى تخطت حاجز الـ 70 مليون مشاهدة والتي طرحها باللهجة الخليجية في منتصف سبتمبر عام 2018 الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



أغنية "مكانك خالي"، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.