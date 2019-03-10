تركيا: إلقاء القبض على أكثر من 500 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب

اعترف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو باعتقال أكثر من 500 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016، حيث لا يزال هناك أكثر من 30 ألفا في السجون التركية.



وقال صويلو وفق ما نقلته وكالة الأاناضول التركية إن وزارة التعليم التركية ووزارة الخارجية تحاول جاهدة بالتعاون مع مؤسسة المعارف، المسئولة عن أنشطة التعليم في المدارس التركية، العمل على إنهاء علاقة المدارس التركية بجماعة فتح الله جولن.



وتابع صويلو: "تم فصل 38578 وتم إيقاف 5679 من وزارة الداخلية حتى الآن. بعضهم لا يزال خلف القضبان. و31.000 من هؤلاء كانوا من أقسام الشرطة بينما كان هناك 4169 من قوات الدرك و 348 من حرس السواحل وكان بعضهم من الإدارة المدنية".



يذكر أن السلطات التركية تتهم جماعة فتح الله جولن، رجل الدين المتواجد في الولايات المتحدة، بالضلوع وراء محاولة الانقلاب في عام 2016.