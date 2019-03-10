أرسنال يهزم مانشستر يونايتد بهدفين.. وأوباميانج يتساوى مع محمد صلاح ..فيديو

حقق فريق أرسنال فوزًا هامًا على حساب مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.





بدأ أرسنال المباراة بضغط مكثف على مانشستر يونايتد، وكان قريبًا من التسجيل، بعدما رفع كولاسينتش عرضية رائعة في الدقيقة الأولى مرت من مدافعي اليونايتد لكن لم يقابلها أى لاعب من الأرسنال لتتحول خارج الملعب، وسدد أوباميانج تسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 4، وعاد أوباميانج في الدقيقة السابعة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها أخطأت شباك ديفيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر، ليرد لوكاكو برأسية ارتطمت في العارضة في الدقيقة الثامنة.





وفي الدقيقة الثالثة عشر، باغت جرانيت تشاكا الجميع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها بفعل الرياح، لتخدع دي خيا وتسكن شباكه معلنةً الهدف الأول للمدفعجية.





حاول مانشستر يونايتد تعديل النتيجة وفي الدقيقة التاسعة عشر، سدد البرازيلي فريد متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد تسديدة مباغتة ، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن ، كذلك كان البلجيكي روميلو لوكاكو قريبًا من التسجيل في الدقيقة 38 لكن برناند لينو حارس مرمى الجانرز أبى أن تدخل تسديدة لوكاكو شباك فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم المدفعجية بهدف وحيد دون مقابل.





وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 50 كان مانشستر يونايتد قريبًا من تسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجمه روميلو لوكاكو ، حيث انفرد المهاجم البلجيكي بحارس ارسنال برناند لينو، لكنه لم ينجح في تسديد الكرة في الشباك ، وتصدى لينو لأخطر فرص اللقاء .





وفي الدقيقة 59 ، سدد راشفورد ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء ، ضلت طريق الشباك .





وفي الدقيقة 69 تحصل الفرنسي ألكسندر لاكازيت على ضربة جزاء بعد دفعه من قبل البرازيلي فريد ، ليتولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج تسديدها ، ويضيف الهدف الثاني لفريقه آرسنال ليرفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 17 ، متساويًا مع محمد صلاح وهاري كين .





وحاول مانشسستر يونايتد تقليص الفارق لكن بدون جدوى ، ليحقق آرسنال الإنتصار الثامن عشر له في الدوري.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي ارسنال للنقطة 60 في المركز الرابع ، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 58 في المركز الخامس.







