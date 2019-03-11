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أخبار العالم

السودان يعلن وفاة واحدة في حادث الطائرة الإثيوبية

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:05 ص
موقع سقوط الطائرة
موقع سقوط الطائرة
أحمد قاسم
أعلنت السفارة السودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن تعداد ضحاياها في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية، التي كانت متجهة إلى كينيا صباح اليوم الأحد. 

وقالت السفارة في بيان لها نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "شكلت البعثة غرفة متابعة، والتي تأكد لها بعد تواصلها مع رئاسة الخطوط الجوية الإثيوبية وجود سوداني واحد فقط ضمن ركاب الطائرة المنكوبة".

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائرتها من طراز "بوينج 737-800. وذكرت في بيان صادر صباح اليوم "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) (جنوب شرق أديس أبابا)".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

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