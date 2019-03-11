وادي دجلة في مهمة صعبة أمام طلائع الجيش بالدورى اليوم

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة اليوم مع طلائع الجيش بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.





وتعد مواجهة دجلة مع الطلائع واحدة من المباريات المتوقعة أن تكون مليئة بالقوة والإثارة فى ظل الشكل المميز الذى يقدمه الفريقان خلال الموسم الكروى الجارى .





ويسعى فريق دجلة بقيادة مدربه اليونانى تاكيس جونيس إلى تحقيق الفوز والاستمرار فى نتائجه المميزة فى الفترة الأخيرة من أجل تامين موقفه أكثر بجدول ترتيب المسابقة.





وهو الأمر نفسه بالنسبة للطلائع بقيادة مدربه البلجيكى لوك إيميل والذى يبحث عن الفوز من اجل المنافسة على المراكز الدافئة بجدول الترتيب.



