ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وادي دجلة في مهمة صعبة أمام طلائع الجيش بالدورى اليوم

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:10 ص
جونيس
جونيس
عمرو الحلواني
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة اليوم مع طلائع الجيش بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

وتعد مواجهة دجلة مع الطلائع واحدة من المباريات المتوقعة أن تكون مليئة بالقوة والإثارة فى ظل الشكل المميز الذى يقدمه الفريقان خلال الموسم الكروى الجارى .

ويسعى فريق دجلة بقيادة مدربه اليونانى تاكيس جونيس إلى تحقيق الفوز والاستمرار فى نتائجه المميزة فى الفترة الأخيرة من أجل تامين موقفه أكثر بجدول ترتيب المسابقة.

وهو الأمر نفسه بالنسبة للطلائع بقيادة مدربه البلجيكى لوك إيميل والذى يبحث عن الفوز من اجل المنافسة على المراكز الدافئة بجدول الترتيب.

ويمتلك وادى دجلة 26 نقطة محتلا بها المركز الـ 13 ، بينما يقع الطلائع فى المركز الـ 11 برصيد 27 نقطة .

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الصين بشأن حادث الطائرة الإثيوبية

الإنتاج الحربي يشارك فى معرض الدفاع الدولي بالعراق IQDEX 2019

ضبط المتهمين بقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور

سعر الذهب اليوم الإثنين 11-3-2019

شاهد.. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة سوداء جذابة

تعرف على ابنة الراحل محمد متولى في ذكرى ميلاده

سوق السيارات المستعملة..انفراجة ورسائل نارية لـ خليها تصدي.. فيديو

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو تفاديا للزحام.. فيديو

بعد حملات المقاطعة .. فيسبوك يخسر 15 مليون مستخدم

حرامي يفقد فتاة وعيها أمام الأسانسير.. فيديو

مصادر: مجلس أرامكو السعودية يجتمع لإقرار خطة سندات صفقة سابك

الاقتصاد التركي ينكمش 3% بأسوأ من المتوقع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تقف فى صف المواطنين.. قوافل ومنافذ للفقراء ومحاربة مافيا السلع ومأموريات لمساعدة المسنين

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

فيديو

شاهد.. وزير التجارة يستقبل وفد رجال الأعمال اليابانيين بحضور أبو العينين
الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو
شاهد.. انتشار الباعة الجائلين حول ضريح سعد زغلول
صحة البرلمان تطالب بحملات مفاجئة للكشف عن متعاطي المخدرات.. فيديو
تطورات الحالة الصحية لعادل إمام تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟