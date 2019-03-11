جوجل كروم تنصح بتحديث المتصفح بشكل عاجل تجنبا للاختراق الأمني

كشف جاستن شوه، رائد الأمان في شركة جوجل كروم Google Chrome، أن التحديث الذي أُصدر مؤخرا لمتصفح كروم Chrome كان يهدف إلى تصحيح ثغرة أمنية يستغلها بعض الهاكرز للتسلل إلى الأجهزة، وفقا لصحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية.



وقال "شوه": يجب على مستخدمي جوجل كروم تحديث المتصفح إلى آخر إصدار الآن في هذه الدقيقة... هذا نداء جدي للغاية".



كما وصفت شركة جوجل تلك الثغرة الأمنية بأنها خطيرة، ونصحت مستخدمي المتصفح بتحديثه إلى آخر إصدار له، وهو 72.0.3626.121، في أسرع وقت ممكن.



وأطلقت شركة جوجل تحديثا جديدا لمتصفح كروم بداية الشهر الماضي، وذلك في محاولة للشركة العملاقة لتحسين تجربة المستخدم بشكل تدريجي.

