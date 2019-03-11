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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه كامل الوزير بتطوير شامل لمنظومة السكة الحديد

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، كما شدد الرئيس على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة.

فضلًا عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوي الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.

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