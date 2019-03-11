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رياضة

الأهلي: نتوقع حضور 25 ألف متفرج في لقاء الأهلي وشبيبة الساورة .. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:47 م
جماهير النادي الأهلي
جماهير النادي الأهلي
محمد رشاد
كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن ناديه يسعى بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لزيادة عدد الجماهير في لقاء الفريق أمام شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يتوقع حضور 20 أو 25 ألف متفرج لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة، وهناك استجابة من الجهات الأمنية مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يحتاج مساندة جماهيره بشكل مكثف.

وشدد على أن الجهات الامنية ترحب دائمًا بحضور الجماهير لكنها تخشى على سلامتهم، مؤكدًا أنه يراهن على وعي جماهير الأهلي والتزامها بالروح الرياضية.

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