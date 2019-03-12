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ثقافة

ابتكار كلاسيكي جديد ضمن مهرجان الهند على ضفاف النيل بالإسكندرية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:56 ص
الأوبرا
الأوبرا
أ ش أ
قدمت دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء الإثنين، حفلا فنيا للرقص الكلاسيكي الهندي، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل، الذي تنظمه السفارة الهندية بالقاهرة، ومركز مولانا أزاد الثقافى، فى الفترة من ٥ إلى ١٧ من مارس الجاري.

وتضمن الحفل عرضا بعنوان "ابتكار كلاسيكي جديد" من الرقصات الهندية الكلاسيكية تمثل التفاعل بين الأفكار الفلسفية والتقاليد الغنية على ألحان ترهف لها القلوب وتحرك المشاعر بنبرتها العالية.

ويأتى المهرجان فى إطار تعزيز علاقات التعاون بين وزارتى الثقافة فى مصر والهند فى مختلف المجالات الثقافية والفنية ، ويهدف إلى الكشف عن الثقافات الهندية وتوضيح التاريخ الهندى والتراث الشعبى والأدبى والفلسفة الخاصة بهذا الشعب.

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