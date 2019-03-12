ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 14 طن دواجن مجمدة غير صالحة بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:32 م
ضبط 14 طن دواجن مجمدة
ضبط 14 طن دواجن مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي
محمد الطحاوي
أكد الدكتور أشرف صابر توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية  بالاشتراك مع الجهات المعنية شنت حملات تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان على مصانع تصنيع وحفظ وبيع اللحوم للتأكد من صلاحية المنتجات والمواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم قامت بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بالشرقية بحملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 14 طن و 58 كجم عبارة عن 1278 كرتونة بعدد 12 ألفا و 780 دجاجة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مصانع تصنيع وحفظ وبيع الدواجن بمدينة العاشر من رمضان .

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحضر وإجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة إدارة مباحث التموين فيما تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيفها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

ضبط 30 طبق كبدة و40 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان.. صور

حملات تفتيشية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية بالشرقية

ضبط 1.5 طن سمك و360 كيلو فسيخ منتهي الصلاحية بالشرقية

ضبط طن ونصف لانشون ومفروم وممبار مجهولة المصدر بأحد مصانع تصنيع اللحوم ببلبيس

ضبط 698 كيلوجرام مصنعات لحوم مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

ضبط وإعدام نصف طن أسماك غير صالحة بالعاشر من رمضان

ترشيحاتنا

الشيخ تحول إلى «فرفور».. أمل تخلع زوجها: حلق ذقنه وأجبرني على النقاب

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

الوزير لقيادات السكة الحديد: آخر مرة هنتقابل في المكاتب.. وهنفطر في رمضان على الرصيف ..فيديو

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

علماء : سماعات آبل اللاسلكية تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

البرلمان يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. نهائيا

ضبط المتهم في واقعة تهريب عظام آدمية أثرية بمطار القاهرة.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

وزيرة الهجرة تتابع قضية المصريين المحتجزين في أوغندا.. صور

عبد العال يلجأ إلى حيل جديدة لإقناع النواب بحضور الجلسات

الإفتاء تكشف عن 3 أسباب لتسمية رجب بالشهر الحُرم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

فيديو

خبير أفريقي: مصر تدعو للإسراع في تنفيذ مبادرات قارية لتحقيق أهداف 2063
الإسكان توضح تفاصيل مشاركتها بأكبر معرض عقاري في فرنسا ..فيديو
الأرصاد تحذر من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة ..فيديو
نوستالجيا.. ماما مايسة: أنا كرهت جوزى فى الأكل.. واشترى لى بالطو فرو عشان ضربنى ..فيديو
تعرفي على طريقة تخليل السردين مع الشيف هالة فهمي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟