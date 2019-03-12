ضبط 14 طن دواجن مجمدة غير صالحة بالعاشر من رمضان

أكد الدكتور أشرف صابر توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية شنت حملات تفتيشية بمدينة العاشر من رمضان على مصانع تصنيع وحفظ وبيع اللحوم للتأكد من صلاحية المنتجات والمواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم قامت بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بالشرقية بحملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 14 طن و 58 كجم عبارة عن 1278 كرتونة بعدد 12 ألفا و 780 دجاجة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مصانع تصنيع وحفظ وبيع الدواجن بمدينة العاشر من رمضان .



