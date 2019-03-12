روسيا تطلق 3 أقمار صناعية يابانية في 2020

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق 3 أقمار صناعية يابانية الصنع على متن صاروخ من طراز "سويوز-2" من ميناء بايكونور الفضائي في 2020 وتوصيلهم إلى المدار المتزامن مع الشمس الذي يبلغ طوله 600 كيلومتر.



وذكرت شركة (جلافكوزموس) ذراع خدمات إطلاق الصواريخ التابع لوكالة الفضاء الروسية، أنه بعد إطلاق أول قمر صناعي صغير في 27 ديسمبر 2018، قررت شركة "أكسل سبيس" اليابانية إطلاق قمرين صناعيين آخرين من النوع نفسه.



وأضافت الشركة -حسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية- أن "أكسل سبيس" تعاونت مع اتحاد أبحاث وتكنولوجيا الأقمار الصناعية بإقليم فوكوي الياباني لتطوير قمر صناعي للإقليم على أن يتم إطلاقه على نفس الصاروخ الفضائي مع القمرين الصناعيين الآخرين.



وأشارت الشركة إلى أن الأقمار الصناعية الثلاثة ستصبح جزءا من خدمة "أكسل جلوب" التابعة لشركة "أكسل سبيس" التي تكمن مهمتها الأساسية في جمْع صور يومية للأرض، على أن يرتفع عدد الأقمار الصناعية لشركة "أكسل سبيس" بعد الإطلاق إلى 4 أقمار صناعية من شأنها تعزيز احتماليات الحصول على صور للأرض.