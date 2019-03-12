هاتريك كريستيانو رونالدو يطلق رصاصة الرحمة على أتليتكو مدريد

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لفريق يوفنتوس أمام ضيفه أتليتكو مدريد على ملعب "يوفنتوس أرينا" ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.





وجاء الهدف الثالث والقاتل لـ يويفينتوس عبر "الدون" كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء تصدى لها النجم البرتغالي وسددها صاروخية في الزاوية اليمني.





سجّل رونالدو الهدف الثاني لـ فريقه بعد كرة عرضية سجلها برأسه تصدى لها أوبلاك ولكنها كانت تخطت خط المرمى.





وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الشوط الأول لليوفي بعد كرة عرضية ارتقى لها البرتغالي ليسددها رأسية قوية في شباك أوبلاك.