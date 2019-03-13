قاعة أفق تستعد لاستضافة معرض للفنان أحمد شيحة

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان أحمد شيحة في السابعة مساء يوم الأحد المقبل بقاعة "أفق" في متحف محمد محمود خليل وحرمه ويستمر حتى السابع من ابريل 2019.





وفي كلمة عن المعرض ، قال الدكتور خالد سرور: "في رحاب قاعة أفق تتجدد فرص الغوص في عالم شيحا للتعرف على مسار تجربته وخصوصيتها ذات القيم الإنسانية المتشحة باحتراف بالملامح المصرية الخالصة.. معرض جديد في أفق الفن والمتعة نسقه، وأعد له الفنان إيهاب اللبان مما يجعلنا على يقين بأننا أمام حدث فني رفيع المستوى من حيث الشكل والمضمون".





وقال الفنان إيهاب اللبان مدير قاعة "أفق" إن أعمال أحمد شيحة تترك صدى كبيرا يربط ذاكرتنا البصرية بفنون الحضارات المختلفة؛ أهمها الفنون البدائية والمصرية القديمة والتي استطاع أن ينقلها إلينا عبر لغة التجريد والمعاصرة رافضا بفطرته المفهوم التقليدي للفن ومؤسسا لرؤيته التجريبية المنفردة، فبين لغة التصوير والنحت الجداري يخلق شيحا على مدار أكثر من خمسين عاما عالما من الرؤى الإبداعية بخامات وأساليب فنية متنوعة تجذب المتلقي، مستغرقا أمامها في عالم من التفاصيل شديدة الدقة تتباين قوتها بين حركة خاطفة وسكون رهيبا.