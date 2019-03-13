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أخبار البلد

الحكومة توافق على تمويل بـ 54 مليون يورو لتعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:22 م
صدى البلد
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية" (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلًا ميسرًا تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019.

ويهدف المشروع إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية في محافظة مطروح، عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الإنتاجية للأراضي المستصلحة حديثًا، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

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