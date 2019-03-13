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اقتصاد

البورصة تبدد مكاسبها.. وتراجع المؤشرات بختام تعاملات الأربعاء

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:00 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
بددت البورصة المصرية مكاسبها خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث استقرت جميع مؤشراتها بختام تعاملات اليوم، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.79% مسجلا 15,125.8 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.71% مسجلا 701.61 نقطة.

وزاد مؤشر إيجى إكس 100 الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة بنسبة 0.56% مسجلا 1,780 نقطة

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