شيخ الأزهر: برنامج خاص لتدريب أئمة العراق على تفكيك الفكر الداعشي

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، السفير، أحمد نايف الدليمي، سفير العراق الجديد بالقاهرة.



وهنأ الإمام الأكبر، السفير العراقي بمناسبة بدء مهمته الدبلوماسية، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله بمصر.



وأوضح أن الأزهر الشريف دائمًا في مقدمة صفوف الداعمين للعراق والعراقيين في مواجهة كافة أشكال التطرف، لافتًا إلى أن الأزهر يعمل حاليًا على إعداد برنامج خاص لتدريب أئمة العراق على تفكيك الفكر الداعشي، ومواجهة التحديات والقضايا المعاصرة التي تخص الشأن العراقي.



من جانبه أعرب السفير العراقي عن شكره للإمام الأكبر على مواقفه الداعمة لاستقرار العراق ووحدة شعبه، مؤكدًا أن العراق بحاجة ماسة إلى الاستفادة من جهود الأزهر الشريف في مكافحة التطرف والإرهاب، ومواجهة التحديات الفكرية المختلفة التي يواجهها العراق.

