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داليا زيادة: بي بي سي منصة إرهابية.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:06 م
داليا زيادة، مدير
داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة
البهى عمرو
قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن «بي بي سي» منصة إرهابية ومن المفترض أن تعمل بمهنية وتكون مصدر ثقة للمعلومات.

وأضافت زيادة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «بي بي سي» تولى إدارتها بعض الأشخاص الذين لديهم تحيزات سياسية أفشلت تاريخ المؤسسة البريطانية وأضرت بها.

وكشفت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن الرأي العالم لو انخدع في «بي بي سي» فترة سيكتشف زيف ذلك سريعا.

وحول استضافة بريطانيا عناصر من جماعة الإخوان، قالت داليا زيادة إن المخابرات البريطانية صنعت جماعة الإخوان منذ البداية وبعد ثورة يناير شعرت بريطانيا أنها سيكون لها دور في مصر، وبدأ الترويج للجماعة وتجميل صورتهم في العالم بأنهم لا ينتهجوا العنف على عكس الجماعات الإرهابية الأخرى وهي كذبة كبيرة.

وتابعت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أنه بعد انتهاء حكم الإخوان بعد رفض المصريين اشتركت بريطانيا بالانتقام من المصريين من خلال وسائل إعلامها وعن طريق المنظمات الدولية التي تقوم بالترويج لأجندة الإخوان.

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