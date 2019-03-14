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أخبار العالم

مصرع وإصابة 9 أشخاص جراء انفجار قنبلة في باكستان

الخميس 14/مارس/2019 - 04:07 م
انفجار قنبلة في
انفجار قنبلة في باكستان
أ ش أ
أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الخميس، مصرع شخصين وإصابة سبعة آخرين جراء انفجار قنبلة في سوق بغرب البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المسؤول بالشرطة جميل أحمد، قوله إن الانفجار وقع جنوب مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، وألحق أضرار بالغة بالمحال التجارية والسيارات. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

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