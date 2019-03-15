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أخبار العالم

الخارجية العراقية: جميع دول العالم ليست في مأمن من الإرهاب

الجمعة 15/مارس/2019 - 01:20 م
الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" في نيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن وزارة الخارجية تتابع باهتمام تفاصيل الحادث الإرهابي الأليم الذي تعرض له المصلون في مسجد النوربمدينة (كرايستشيرش) النيوزيلندية اليوم، وتدين بشدة هذه الجريمة، وتعلن وقوفها إلى جانب الشعب النيوزلندي".

وأضاف أن "هذا الحادث الذي طال المصلين يثبت أن جميع دول العالم ليست في مأمن من الإرهاب، وليس أمام العالم سوى توحيد جهوده للقضاء عليه".

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