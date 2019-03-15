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حوادث

ضبط 3 مسجلين خطر قتلوا سائقا أثناء مشاجرة في المحلة

الجمعة 15/مارس/2019 - 04:26 م
صدى البلد
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 3 مسجلين خطر لقلتهم سائقا أثناء مشاجرة بواسطة الأسلحة البيضاء والشوم بشوارع المحلة الكبرى.

تلقي اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ بالعثور على " حامد.أ.ح" 35 سنة سائق ، ومقيم بدائرة مركز المحلة "متوفى" .

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة وتبين من التحريات الأمنية التى أجراها العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " يسرى ك. ع"48 سنة عامل ،مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، سبق ضبطه فى قضية "سلاح أبيض" هارب كما ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة بمسكنه .

كما ضبط "رضا ا. ع" 34 سنة عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق ضبطه فى قضية "مخدرات " و" مسعد م. م"29 سنة ميكانيكى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، سبق ضبطه فى قضية "سلاح أبيض" و "ياسر ع. ع" 50 سنة صاحب كافتيريا ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة .

وأفادت التحريات التي أجراها النقيب عمرو أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة قوات من الشرطة السرية والنظامية، وجود خلافات على بيع سيارة بين المجنى عليه ، وبين المتهم الأول والثانى وقيامهما باستدراج المجنى عليه من محل إقامته إلى مسكن المتهم الأول، واستعانا بالمتهم الثالث والرابع من أصدقائهم وتناوبوا التعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهمين ( الثانى – الثالث – الرابع ) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الأول "هارب" ، وأنهم عقب التيقن من وفاة المجنى عليه تم إحضاره إلى المركز الطبى العالمى وتركوه وفروا هاربين .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات .

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