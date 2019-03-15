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أخبار العالم

الملتقى الصحفي لحقوق الإنسان يندد باعتداءات أجهزة أمن غزة

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:46 م
الملتقى الصحفي لحقوق
الملتقى الصحفي لحقوق الإنسان
عرفة البنداري
ندد الملتقى الصحفي لحقوق الإنسان، الإعتداءات التي تقوم بها أجهزة أمن غزة بالإعتداء على شخصيات حقوقية مدافعين عن حقوق الإنسان ، والإعتداء بالضرب على الطواقم الصحفية، معتبرا أنّ هذا السلوك خارج عن القانون ويتطلب محاسبة الفاعلين.

وقال الملتقى الصحفي في بيان له اليوم:" أن الأجهزة الأمنية قامت بالاعتداء مساء اليوم على الحقوقي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان واصابتة بكسور في الجمجمة، والاعتداء على المحامي بكر التركماني منسق وحدة التحقيقات بالهيئة، وذلك خلال تواجدهم في الحراك الشعبي الخارج ضد غلاء المعيشة بدير البلح؛ كما تم إعتقال الصحفي أسامة الكحلوت من منزله وضربه، والإعتداء على مراسل صوت الشعب محمود اللوح بالضرب.

جدد الملتقى الصحفي عبر بياناته الأخيرة على حق المواطنين بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي لمطالبهم الإنسانية المشروعة، كما جدد مطالبته للنائب العام بصفته محاميا للشعب والجهات المعنية في قطاع غزة بفتح تحقيق جدي حول الإنتهاكات التي تعرض لها المواطنين والصحافيين خلال تغطيتهم لتجمعات السلمية.

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