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محافظات

اليوم.. البحر الأحمر تنظم احتفالا بعيد المرأة المصرية

السبت 16/مارس/2019 - 11:50 ص
اللواء أحمد عبدالله
اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
يشهد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم السبت، الاحتفال بعيد المرأة المصرية والذى ينظمه المجلس القومى للمرأة فرع البحر الأحمر بعنوان "المرأة المصرية..أصل الحكاية".

ويقام الاحتفال بقصر ثقافة الغردقة؛ حيث تأتي الاحتفالية في إطار الاحتفال بعيد المرأة المصرية تزامنًا مع مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية ( 1919-2019 ) وتكريما لتاريخ المرأة المصرية المشرف، يحتفل فرع المجلس بهذه المئوية تحت شعار: "امرأة قيادية... ريادية... متنورة".

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