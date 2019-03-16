جهاد جريشة حكم فيديو في مونديال بولندا للشباب

يشارك الحكم الدولي جهاد جريشة والمساعد الدولي محمود أبو الرجال، في بطولة كأس العالم للشباب في بولندا، والذي يقام خلال الفترة من 15 مايو وحتى 15 يونيو المقبل.



واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، المونديالي جهاد جريشة للمشاركة في البطولة كحكم فيديو وليس حكم ساحة.



يذكر أن جهاد جريشة أدار مباراة انجلترا وبنما فى نهائيات مونديال روسيا الأخيرة.