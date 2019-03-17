إحالة أوراق قاتل طفليه بميت سلسيل إلى المفتي

قضت جنايات المنصورة بإ حالة أوراق محمود نظمى المتهم بقتل طفليه ريان ومحمد الى مفتى الجمهورية، والنطق بالحكم يوم 17 أبريل القادم فى القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية والمقيدة برقم 355 جزئي جنايات ميت سلسيل لسنة 2018.



