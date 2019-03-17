إحالة أوراق قاتل طفليه بميت سلسيل إلى المفتي

قضت جنايات المنصورة بإحالة أوراق محمود نظمى المتهم بقتل طفليه ريان ومحمد الى مفتى الجمهورية، والنطق بالحكم يوم 17 أبريل القادم فى القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية والمقيدة برقم 355 جزئي جنايات ميت سلسيل لسنة 2018.
كانت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار نسيم بيومى، وعضوية كل من المستشارين هيثم الضو، ويحيى صادق، وأمانة سر أحمد الحنفى، اليوم، قد استأنفت نظر القضية رقم 757 كلى شمال الدقهلية، والمقيدة برقم 355 جزئى جنايات ميت سلسيل لسنة 2018 والمتهم فيها محمود نظمي السيد، بقتل نجليه ريان ومحمد، عن طريق إلقائها داخل نهر النيل من أعلى كوبري فارسكور خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.