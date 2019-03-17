أمير مرتضى يوجه الشكر للاعبي الزمالك بعد التأهل لدور الـ 8 بالكونفدرالية

وجه أمير مرتضى منصور ، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق عقب نهاية مباراة نصر حسين داي الجزائري بالتعادل السلبي ، والتأهل لدور الـ8 للكونفدرالية الإفريقية .



وأكد المشرف العام ، أنهم كانوا قادرين على تحقيق الفوز على بطل الجزائر فى ملعبه ووسط جماهيره ، مشيدا بالأداء الرجولي والقتالي على مدار شوطى اللقاء .



وأكد أمير مرتضى ، ان الفريق تأهل عن جدارة الى دور الـ 8 للكونفدرالية ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة أصعب، وهدفنا هو التتويج بلقب الكونفدرالية .



وتأهل الزمالك الى دور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية ، متصدرا قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط .

