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الرئيس السيسي عن منتدى الشباب العربي الأفريقي: كانت إيجابية ومفعمة بالأمل

الأحد 17/مارس/2019 - 09:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
خالد محيي الدين
ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشباب المشارك في منتدى الشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، مؤكدا أن سيفتقدهم، متطلعا لمقابلتهم في المنتديات القادمة، ومبديا عن سعادته بحضور الشباب لذلك الملتقى البناء.

وأكد "السيسي" خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى الشباب العربي الإفريقي بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، أن أجواء الملتقى كانت إيجابية ومفعمة بالأمل، والتي صاحبتهم علي مدار يومين متتالين، مؤكدا أنه شعر بالفخر والاعتزاز من رؤية تلك النماذج الواعدة من الشباب العربي الإفريقي.

أشار، إلى أن المتلقي أتاح للشباب العربي والافريقي عرض الرؤى والأفكار الخاصة بهم من خلال منصة المنتدى، منوها إلي أن تلك الأفكار كانت سبب في التكامل العربي الإفريقي وليس سببا في النزاع والصدام بينهم.

وأبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته لرؤية الشباب الواعي، القادر علي صياغة المستقبل وبنائه لتحقيق أحلام شباب القارة السمراء.

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