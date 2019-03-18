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حوادث

حبس عامل مزق جسد عامل بسبب أولوية المرور بشبين القناطر

الإثنين 18/مارس/2019 - 09:44 ص
صور أرشيفية - متهمين
صور أرشيفية - متهمين
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة شبين القناطر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدى على جسد فرد أمن بالسلاح الأبيض بسبب الخلاف على أولوية المرور فى الشارع.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفي شبين القناطر العام بوصول حسن ا ع " أمن إدارى بشركة خاصة مصاب ( جرح شبه نافذ بالبطن) ولا يمكن استجوابه. 

وبسؤال والد المصاب إسماعيل ع ا بالمعاش إتهم عماد ج ع " عامل والسابق اتهامه في 4 قضايا ( مشاجرة – جرائم تموينية – سرقة بالإكراه – ضرب افضي لموت ) وذلك حال سير نجله بالدراجة النارية قيادته بأحد الشوارع تصادف مرور المتهم بمركبة التوك توك قيادته حدثت مشادة كلامية بينهما علي أولوية المرور تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم علي نجله بالضرب بسلاح ابيض مطواة كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم بإرشاد ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن مطواة وتم التحفظ عليها.

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