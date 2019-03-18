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رياضة

غريب يجتمع باللاعبين في أول أيام معسكر إسبانيا

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:38 م
الكابتن شوقي غريب
الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي
يسري غازي
حرص الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي علي عقد اجتماع باللاعبين في أول أيام معسكر الفريق باسبانيا حدد خلاله الأهداف المطلوب تحقيقها من المعسكر.

أكد غريب للاعبين أن مباراتي امريكا وهولندا تعتبران احتكاكا قويا بمدارس كروية مختلفة ينبغي الاستفادة منهما قدر الإمكان
وقال غريب ان اتحاد الكرة وفر معسكرا نموذجيا للفريق في مكان مجهز بكل شيء يخص لاعب كرة القدم بدليل وجود أكثر من ١٠ منتخبات في المعسكر من قارات مختلفة.

وشدد علي ضرورة التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني خلال المباريات والتدريبات .

ومن المقرر ان يعقد شوقي غريب اجتماعا مع الجهاز الفني المعاون عقب اجتماعه باللاعبين يحدد فيه المطلوب من كل فرد بالجهاز لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر

يذكر ان المنتخب الاولمبي وصل أمس لإسبانيا مساء ومن المقرر ان يبدأ تدريباته في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في الملعب الذي لا يبعد اكثر من ثلاث دقائق عن الفندق استعداد لأداء مباراتين وديتين امام امريكا الجمعة وأمام هولندا ٢٦ مارس.
غريب يجتمع باللاعبين في أول أيام معسكر إسبانيا
غريب يجتمع باللاعبين في أول أيام معسكر إسبانيا
غريب يجتمع باللاعبين في أول أيام معسكر إسبانيا
غريب يجتمع باللاعبين في أول أيام معسكر إسبانيا

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