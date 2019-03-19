أنصنا.. مدينة السحرة كانت تدر لخزينة الدولة ألف دينار سنويا.. صور

كشف د. محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق، عن حقيقة مهمة بشأن الآية الكريمة التي قال فيها المولي سبحانه وتعالى: "وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وأُلقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون" سورة الأعراف.



وقال "عبداللطيف" إن معظم المؤرخين القدامى أجمعوا على أن مدينة أنصنا التي تقع في نطاق محافظة المنيا هى المدينة المشهورة بمدينة السحرة، والتى منها جاء بهم فرعون لمواجهة نبى الله موسى، ويقال إن سحرة فرعون الذين آمنوا فى ساعة واحدة كانوا من أنصنا.

‏

وأضاف أن المقريزى يقول إن أنصنا كورة أى مدينة من كور مصر وقد كانت معروفة بأن منها كانت سرية النبى صلى الله عليه وسلم وأم ابنه إبراهيم وهى مارية القبطية، وذلك من قرية حفن إحدى قرى أنصنا.



وأشار إلى أن كل هذا يدل على أن هذه البلدة لها جذور عميقة فى التاريخ وارتبطت بحوادث عظيمة ذكرها القرآن الكريم وهذه المدينة حاليًا تحولت إلى قرية وتسمى باسم الشيخ عبادة وهى تتبع مركز ملوى بمحافظة المنيا.



وأنصنا فى الأصل هي بلد قديمة كانت تسمى بيسا، وفى سنة 130م أنشأ الإمبراطور هادريان الرومانى ملك مصر بأرض بيسا قبرا لغلامه انطونيوس الذى غرق عندها فى النيل، ثم بنى أعيان بيسا مساكنهم حول حدائق هذا القبر فعرفت المدينة من ذلك الوقت باسم مدينة أنطنوية تخليدا لذكراه.



واختفى اسم بيسا بعد ذلك من عداد النواحى المصرية،ويقال لمدينة انطنوية أنسنا وسماها العرب أنصنا وبسبب خراج هذه المدينة قيد زمامها فى عام 1230هـ/ 1815م باسم الشيخ عبادة إحدى توابع أنصنا، وبذلك اختفى اسم أنصنا من البلاد المصرية وحل محلها قرية الشيخ عبادة.



يذكر أن أنصنا كانت واقعة على الضفة الشرقية للنيل قبالة الأشمونين، ولهذا فقد كانت هناك بعض الجزر التابعة لها فى نهر النيل، وكانت أنصنا وهذه الجزر تبلغ مساحتهما مائة وثلاثة وسبعين فدانا، كما أنهم كانوا يدرون على خزانة الدولة مبلغ ألف دينار سنويًا وذلك خلال القرن 9 هـ/ 15م.