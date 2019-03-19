الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا ..فيديو

أفاد الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم مائل للدفء نهارا و شديد البرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.



واوضح " عبد العال" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية " إكسترا نيوز" ، اليوم الثلاثاء، أن هناك شبورة مائية كثيفة اليوم على أغلب الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية و المزروعات، محذرا سائقي المركبات من الشبورة المائية في الصباح الباكر .



وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى ضرورة الالتزام بالملابس الشتوية، موضحا ان فصل الربيع قد بدأ منذ أكثر من 10 أيام ، مضيفا أنه بداية من منتصف شهر ه بداية من منتصف شهر إبريل القادم سيبدأ التحسن في الأحوال الجوية .

