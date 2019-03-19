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أخبار العالم

صحيفة: الولايات المتحدة والصين تستأنفان محادثات التجارة الأسبوع المقبل

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 10:03 م
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والصين
أ ش أ
كشف مسئولون بالإدارة الأمريكية أن مفاوضين بارزين من الولايات المتحدة والصين يعتزمون بدء جولة جديدة من محادثات التجارة، الأسبوع المقبل، لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين الذي ضرب أسواق عدة حول العالم خلال الآونة الأخيرة، وفقا لما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن المسئولين، لم تكشف هويتهم، أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيطيران إلى العاصمة الصينية بكين، يوم 25 مارس الجاري، للقاء نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، كما سيقوم الأخير بزيارة إلى واشنطن في الأسبوع التالي، لكن من غير الواضح إلى متى ستستمر تلك الجولة من المحادثات.

كما نقلت عن مسئولين مطلعين على المفاوضات الأمريكية الصينية أن المحادثات باتت في مراحلها الأخيرة، ويستهدف الطرفان الوصول إلى اتفاق نهائي بنهاية الشهر المقبل، أي بعد شهر من المعاد الذي كان مخططا له حين بدء المفاوضات.

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