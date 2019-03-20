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رياضة

المصري تحت 14 عاما يحقق بطولة منطقة بورسعيد

الأربعاء 20/مارس/2019 - 04:02 م
المصري تحت 14 عام
المصري تحت 14 عام يحقق بطولة منطقة بورسعيد
نور عادل - محمد الغزاوي
نجح فريق المصري تحت 14 عامًا “2004” بقيادة مديره الفني ميدو الجعبري في حصد لقب بطولة منطقة بورسعيد لتلك الفئة العمرية، وذلك بعد فوزه على نظيره كابسي بهدف للاشيء في المباراة التي جرت بينهما ظهر اليوم على ملعب الهدف ببورسعيد.

جاءت المباراة قوية خاصةً وأنها تجمع بين كابسي صاحب المركز الأول برصيد 31 نقطة والمصري صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، حيث يضمن فوز كابسي أو تعادله حصده للقب ، فيما كان الفوز هو الخيار الوحيد لدى المصري للحصول على اللقب.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بعد أداء متوسط المستوى من كلا الفريقين، ليضغط المصري في الشوط الثاني بكامل خطوطه ويسفر هذا الضغط عن هدف الفوز بنقاط المباراة الثلاث وبالتالي الحصول على البطولة عن طريق المتألق علاء أبو العباس “شيكا” في الدقيقة الثالثة والعشرين.

مثل المصري : أحمد عبد الرسول ، مصطفى مرسي ، عماد الدين عبد المعبود (أحمد أيمن) ، صابر حسين ، أحمد ندا ، لؤي فهمي، عمر جوهر، عمر جمال (مدثر اكرامي) ، عبد الرحمن الأصبح (جهاد ابراهيم) ، علاء أبو العباس شيكا ،اسلام ناصر (اسلام حسونة)

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق تحت 14 عام بالمصري يتكون من الكابتن ميدو الجعبري مديرًا فنيًا، ومعه الكابتن عاطف قنديل مدربًا عامًا، الكابتن اسلام النجاري مدربًا لحراس المرمى، الكابتن زكريا قمصان إداريًا للفريق ، الكابتن عبد الرحمن قلاوينة اخصائيًا للعلاج الطبيعى ، فيما يشرف على القطاع فنيًا الكابتن حسام غويبة المدير الفني للقطاع، الكابتن محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، الكابتن سعيد ابراهيم المشرف على فرق الشباب ، الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى، الكابتن كريم ذكري مسئول تحليل الأداء، الكابتن مدحت مختار مشرفا على أخصائيي العلاج الطبيعي.

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