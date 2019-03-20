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رياضة

20 دقيقة .. تعادل سلبي وهجوم أبيض فى لقاء الزمالك والمقاولون

الأربعاء 20/مارس/2019 - 07:27 م
مباراة الزمالك والمقاولون
مباراة الزمالك والمقاولون العرب
يسري غازي
سيطر التعادل السلبي على لقاء فريق الزمالك والمقاولون العرب وسط ضغط هجومي من جانب الزمالك على مرمى الذئاب بعد مرور 20 دقيقة من المباراة المقامة ضمن الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بوقوف لاعبى الفريقين دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن بعدها شهدت ضغطا من جانب الفارس الأبيض وحصل الأبيض على 3 ركنيات فى دقيقتين.

وفشل محمد سوستة فى إيقاف خطورة طارق حامد أمام منطقة الجزاء ولجأ لاعب الذئاب الى الخشونة فى الدقيقة الثالثة وشهدت الدقيقة الخامسة كرة خطيرة من جانب إبراهيم صلاح لاعب المقاولون داخل منطقة الجزاء نجح محمود جنش فى الإمساك بالكرة.

ودفع السويسرى كريستيان جروس مدرب الفارس الأبيض بتشكيلة ضمت كل من:
فى حراسة المرمى محمود جنش وبخط الدفاع حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وفى خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا على أن يقود الهجوم عمر السعيد.

واستعان عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل بتشكيل جاءت على النحو التالي:
فى حراسة المرمى محمود أبو السعود وفى خط الدفاع أمير عابد ومحمد سمير وفادي نجاح وعبد الوهاب اسماعيل وفى خط الوسط: إبراهيم صلاح ومحمد سوسته أحمد الشيمي ولويس إدواردو وثنائى الهجوم محمد طلعت وأحمد علي.

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