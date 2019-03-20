نور .. أول مسلسل كرتون مصري يعرض في البرازيل.. فيديو

قال الشاعر عبد المنعم حسين، رئيس تحرير مجلة نور للأطفال، إن مسلسل "نور" يركز علي عرض العصر الذهبي للدولة الإسلامية، لتذكير الأطفال والشباب بالعصور التاريخية الهامة للدولة الإسلامية.



وأوضح "حسين" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مني الشاذلي، في برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع علي فضائية "سي بي سي"، أنهم عملوا علي إبراز مجموعة كبرى من الشخصيات الإسلامية خلال عصور الدولة الذهبية، مثل العالم "زرياب"، الذي كان بداية لعالم الأزياء والموسيقى .



وأضاف، أن المسلسل يقوم بإنتاج أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع الأزهر الشريف، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجلة نور، مؤكدا أنه تم إهداؤه للتلفزيون المصري للعرض في شهر رمضان للأطفال.



ونوه، إلى أن المسلسل تم ترجمته للبرتغالية، نظرا لأن البرازيل اشترت حق عرض المسلسل خلال الشهر الماضي.

