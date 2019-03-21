أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم 21 -3- 2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم، الخميس، الموافق 21-3- 2019.





وجاءت أسعار الذهب:

عيار 24: 717 جنيهًا

عيار 21: 627 جنيهًا

عيار 18: 538 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5016 جنيهًا





فيما جاءت أسعار العملات:

الدولار الأمريكي: بيع 17.34 جنيه، وشراء 17.24 جنيه

اليورو: بيع 19.69 جنيه، وشراء 19.57 جنيه

الجنيه الإسترليني: بيع 23.02 جنيه، وشراء 22.90 جنيه

الين اليابانى: بيع 15.58 جنيه، وشراء 15.48 جنيه