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أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم 21 -3- 2019.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 08:51 ص
العملات
العملات
آيات احمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم، الخميس، الموافق 21-3- 2019.

وجاءت أسعار الذهب: 
عيار 24: 717 جنيهًا
عيار 21: 627 جنيهًا
عيار 18: 538 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5016 جنيهًا

فيما جاءت أسعار العملات:
الدولار الأمريكي: بيع 17.34 جنيه، وشراء 17.24 جنيه
اليورو: بيع 19.69 جنيه، وشراء 19.57 جنيه
الجنيه الإسترليني: بيع 23.02 جنيه، وشراء 22.90 جنيه
الين اليابانى: بيع 15.58 جنيه، وشراء 15.48 جنيه
الفرنك السويسرى: بيع 17.34 جنيه، وشراء 17.23 جنيه

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