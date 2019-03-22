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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:12 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
صرحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتشيش، أمس الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال لا يعترف بأن مرتفعات الجولان جزء من إسرائيل، على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة - في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي، ولا يعترف الاتحاد الأوروبي، تماشيا مع القانون الدولي، بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ولا يعتبرها بالتالي جزءا من أراضي إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غرد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا "بعد 52 عاما، آن الأوان للولايات المتحدة للاعتراف بشكل كامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المهمة استراتيجيا، والتي تتميز كذلك بأهمية في مجال أمن الدولة الإسرائيلية والأمن الإقليمي".

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