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أخبار العالم

أقباط نيوزيلندا ورئيسة الوزراء يرتدون الحجاب تضامنا مع ضحايا مسجد كريست.. صور

الجمعة 22/مارس/2019 - 05:39 ص
رئيسة الحكومة النيوزيلندية
رئيسة الحكومة النيوزيلندية
عبدالصمد ماهر
أقيمت اليوم الجمعة مراسم تشييع رسمي وشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كريست شيرش بنيوزيلندا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الآلاف من الشعب النيوزيلندي توافد للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مقتل 50 في هجوم على مسجدين نفذه إرهابي خلال صلاة الجمعة الماضية.

وظهرت رئيسة الحكومة النيوزيلندية وسط جموع المشيعين من الأقباط يرتدين الحجاب.

واتخذت نيوزيلندا الكثير من الإجراءات الهامة بعد الحادث، منها بث صلاة الجمعة اليوم في التليفزيون الرسمي للبلاد، كما أصدرت قرارا بحظر الأسلحة الهجومية.
أقباط نيوزيلندا ورئيسة الوزراء يرتدون الحجاب تضامنا مع ضحايا مسجد كريست.. صور
أقباط نيوزيلندا ورئيسة الوزراء يرتدون الحجاب تضامنا مع ضحايا مسجد كريست.. صور
أقباط نيوزيلندا ورئيسة الوزراء يرتدون الحجاب تضامنا مع ضحايا مسجد كريست.. صور
أقباط نيوزيلندا ورئيسة الوزراء يرتدون الحجاب تضامنا مع ضحايا مسجد كريست.. صور
أقباط نيوزيلندا ورئيسة الوزراء يرتدون الحجاب تضامنا مع ضحايا مسجد كريست.. صور

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