نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح

قدم الدكتور طار ق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، شرحا مفصلا بالصور ، يوضح لطلاب اولى ثانوي كل ما يريدون معرفته عن طريقة التعامل مع الامتحانات الالكترونية المقرر تطبيقها لاول مرة من الاحد القادم



حيث قال الوزير : انه بالنسبة لاسئلة الاختيار من متعدد فيجب على الطالب اختيار اجابة واحدة من قائمة الاختيارات المتاحة



واوضح الوزير انه بالنسبة للاسئلة المقالية التي ستجتاج لاستخدام لوحة المفاتيح ، فسيتاح للطالب صندوق نصي به شريط ادوات يمكن استخدامه لكتابة الاجابة وتنسيقها



وقال الوزير انه بالنسبة للاسئلة التي تحتاج في الاجابة عليها للقلم الالكتروني ، فسيتاح للطالب صندوق نصي به شريط ادوات يمكن استخدامه لكتابة الاجابة وتنسيقها ، والتراجع عن اخر عملية ، او اعادة اخر عملية او مسح ما ادخله الطالب بالكامل في هذا السؤال .



واضاف الوزير : ان المواد الدراسية التي سيتاح فيها استخدام القلم الالكتروني في الامتحان هي الكيمياء و الفيزياء والاحياء و الرياضيات ، اما في باقي المواد يمكن للطالب استخدام لوحة المفاتيح للاجابة على الاسئلة.



واشار الوزير إلى أنه بعد استكمال الاجابة على كل الاسئلة يقوم الطالب بالضغط على ايقونة إنهاء ، وبهذا سيتم نقله لقائمة الاسئلة التي سيظهر فيها للطالب الاسئلة الغير مجاب عنها مظللة بالخلفية البيضاء ، وايضا الاسئلة المحددة من قبل الطالب للرجوع إليها ، مما يتيح للطالب فرصة العودة للاجابة على هذه الاجابة قبل انهاء الامتحان



ولفت الوزير إلى أنه اذا ضغط الطالب على ايقونة انهاء الامتحان يجب عليه تأكيد رغبته في انهاء الامتحان ، وبذلك سيكون قد تم استكمال الامتحان و لا سمكن العودة لتغيير الاجابات مجددًا.