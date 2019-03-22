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تعليم

نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:49 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
قدم الدكتور طار ق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، شرحا مفصلا بالصور ، يوضح لطلاب اولى ثانوي كل ما يريدون معرفته عن طريقة التعامل مع الامتحانات الالكترونية المقرر تطبيقها لاول مرة من الاحد القادم

حيث قال الوزير : انه بالنسبة لاسئلة الاختيار من متعدد فيجب على الطالب اختيار اجابة واحدة من قائمة الاختيارات المتاحة

واوضح الوزير انه بالنسبة للاسئلة المقالية التي ستجتاج لاستخدام لوحة المفاتيح ، فسيتاح للطالب صندوق نصي به شريط ادوات يمكن استخدامه لكتابة الاجابة وتنسيقها

وقال الوزير انه بالنسبة للاسئلة التي تحتاج في الاجابة عليها للقلم الالكتروني ، فسيتاح للطالب صندوق نصي به شريط ادوات يمكن استخدامه لكتابة الاجابة وتنسيقها ، والتراجع عن اخر عملية ، او اعادة اخر عملية او مسح ما ادخله الطالب بالكامل في هذا السؤال .

واضاف الوزير : ان المواد الدراسية التي سيتاح فيها استخدام القلم الالكتروني في الامتحان هي الكيمياء و الفيزياء والاحياء و الرياضيات ، اما في باقي المواد يمكن للطالب استخدام لوحة المفاتيح للاجابة على الاسئلة.

واشار الوزير إلى أنه بعد استكمال الاجابة على كل الاسئلة يقوم الطالب بالضغط على ايقونة إنهاء ، وبهذا سيتم نقله لقائمة الاسئلة التي سيظهر فيها للطالب الاسئلة الغير مجاب عنها مظللة بالخلفية البيضاء ، وايضا الاسئلة المحددة من قبل الطالب للرجوع إليها ، مما يتيح للطالب فرصة العودة للاجابة على هذه الاجابة قبل انهاء الامتحان

ولفت الوزير إلى أنه اذا ضغط الطالب على ايقونة انهاء الامتحان يجب عليه تأكيد رغبته في انهاء الامتحان ، وبذلك سيكون قد تم استكمال الامتحان و لا سمكن العودة لتغيير الاجابات مجددًا.
نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح
نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح
نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح
نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح
نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح
نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح
نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح
نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح
نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح
نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح
نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح

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نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح

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