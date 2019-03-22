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ديني

غدا .. انطلاق مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:13 ص
حفظة القرآن في مسابقة
حفظة القرآن في مسابقة عالمية
محمد شحتة
أعلنت وزارة الأوقاف أن 28 دولة أفريقية أكدت مشاركتها في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي تقيمها الوزارة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، غدا السبت.

وتأتي هذه المشاركة الأفريقية الكبيرة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة في ظل عودة مصر إلى عمقها الأفريقي وقيادتها لاتحاده برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مما أعطى للعلاقات المصرية الأفريقية قوة كبيرة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الدول الأفريقية التي أكدت مشاركتها في المسابقة، هي: السودان ، غانا ، النيجر ، نيجيريا ، السنغال ، تنزانيا ، موريتانيا ، تونس ، الجزائر ، غينيا بيساو ، مالي ، توجو ، الكاميرون ، كينيا ، الكونغو الديمقراطية ، بوروندي ، مدغشقر ، بنين ، تشاد ، جيبوتي ، رواندا ، الصومال ، جزر القمر ، انجولا ، موريشيوس ، أفريقيا الوسطى ، أوغندا ، غينيا كوناكري .

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