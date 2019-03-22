ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

حقوق الإنسان بالعراق: فقدان 59 شخصا في غرق عبارة الموصل

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:36 م
حادث غرق عبارة الموصل
حادث غرق عبارة الموصل
أ ش أ
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة نينوى العراقية، اليوم الجمعة، أنه بحسب بيانات الطب الشرعي فإن عدد المفقودين في حادث غرق العبارة في الموصل 59 شخصا.

وذكرت المفوضية أن الإحصائيات الأخيرة حتى الآن للحادث تضمنت انتشال 93 جثة، من بينهم 62 نساء، 12 رجلا، و10 أطفال إناث، و9 أطفال ذكور.

يشار إلى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، أمس الخميس، وفقد آخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.

وفي السياق، أعلن قائد عمليات نينوى العراقية اللواء نجم الجبوري، اليوم، اعتقال 16 شخصا من المشتبه بهم على خلفية حادثة انقلاب العبارة في مدينة الموصل.

وقال الجبوري - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن حادثة الموصل فاجعة عظيمة، لافتا إلى أن خلية الأزمة التي شكلها رئيس الوزراء بدأت عملها لمعرفة أسباب الحادث والأشخاص المقصرين.

ترشيحاتنا

رسميا.. الكاف يحقق فى محاولة تسميم لاعبي فيتا كلوب الكونغولي بتنزانيا

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف خطة ريال مدريد لخطف نجم ليفربول

طلب جديد من الكاف بشأن استضافة ملعب برج العرب مباريات الأهلي والزمالك

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

ترامب يغازل كوريا الشمالية بإلغاء عقوبات أمريكية لم تفرض بعد

موظف يضبط زوجته فى أحضان عشيقها بدار السلام والنيابة تقرر حبسها

شاهد... استاد القاهرة في أبهى صوره استعدادا لأمم أفريقيا

ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة مطلوب فى عدة قضايا بأسيوط.. فيديو

معلول يقود تونس أمام سواتيني ..وفرجاني ساسي خارج قائمة المباراة

فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس

فهلوة المصري منقذ الـ 51 طفلا إيطاليًا.. خدع الخاطف بالصلاة واتصل بالشرطة

داعية: تجسس المرأة على هاتف زوجها منهي عنه شرعا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

أيام صفراء تعود من جديد على مسرح الهناجر.. صور

فيديو

شاهد الآن .. مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر
توفيق عكاشة: تميم يتاجر بالقضية الفلسطينية ويدعم داعش في ليبيا..فيديو
أحمد شاكر: المسرح القومي تاريخ وقُدم أعمالا خالدة.. فيديو
كارثة.. مواطنون يعرضون حياتهم للخطر فوق سطح أحد القطارات
نجمة The Voice Kids: أغني بـ 8 لغات ولما أكبر هدخل كلية الألسن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟