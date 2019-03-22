حقوق الإنسان بالعراق: فقدان 59 شخصا في غرق عبارة الموصل

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة نينوى العراقية، اليوم الجمعة، أنه بحسب بيانات الطب الشرعي فإن عدد المفقودين في حادث غرق العبارة في الموصل 59 شخصا.



وذكرت المفوضية أن الإحصائيات الأخيرة حتى الآن للحادث تضمنت انتشال 93 جثة، من بينهم 62 نساء، 12 رجلا، و10 أطفال إناث، و9 أطفال ذكور.



يشار إلى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، أمس الخميس، وفقد آخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.



وفي السياق، أعلن قائد عمليات نينوى العراقية اللواء نجم الجبوري، اليوم، اعتقال 16 شخصا من المشتبه بهم على خلفية حادثة انقلاب العبارة في مدينة الموصل.



وقال الجبوري - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن حادثة الموصل فاجعة عظيمة، لافتا إلى أن خلية الأزمة التي شكلها رئيس الوزراء بدأت عملها لمعرفة أسباب الحادث والأشخاص المقصرين.