إقالة محافظ نينوى العراقية على خلفية غرق العبارة

أقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، محافظ نينوى نوفل العاكوب؛ على خلفية حادث انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل مؤخرا، والذي راح ضحيته 93 شخصًا.



ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن عبد المهدي اقترح على مجلس النواب في وقت سابق إقالة محافظ نينوى ونائبيه بسبب إهمال وتقصير واضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يثبت التسبب بإهدار المال العام واستغلال المنصب الوظيفي.



كانت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة نينوى قد أعلنت بالأمس أن عدد المفقودين في حادث غرق العبارة وصل إلى 59 شخصا، بحسب بيانات الطب الشرعي، فيما انتشلت 93 جثة، لـ 62 امرأة، و 12 رجلا، و19 طفلا.



وأعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، اعتقال 16 شخصا من المشتبه بهم على خلفية الحادث.