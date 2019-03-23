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برلمان

قنديل: زيارة رئيس الوزراء العراقي تعيد بغداد على رأس أولويات مصر

السبت 23/مارس/2019 - 06:47 م
السيسي ورئيس وزراء
السيسي ورئيس وزراء العراق
معتز الخصوصي
أكد د. خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الإقتصادية بالحزب، على أهمية الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت لمصر، موضحا أنها أول زيارة خارجية لرئيس وزراء العراق، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، كما أن حرص رئيس الوزراء العراقي على الوفاء بالزيارة رغم حادث الموصل المأساوي يعكس مكانة مصر لدى العراق.

وأضاف "قنديل"، في بيان صحفي له اليوم، أن مصر والعراق تربطهما علاقات تاريخية تمتد إلى أوائل القرن الماضي عندما حصل كلا البلدين على استقلالهما من بريطانيا وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي، ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة والاتفاقيات العسكرية مثل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ومشروع الوحدة الثلاثية.

وأوضح أن القيادة الساسية المصرية تعي جيدا أهمية العراق لمصر وهو ما تجلى في التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم في ختام جلسة المباحثات الثنائية التي جمعت الطرفين، والتى أكد خلالها إن "موضوعات التعاون الاقتصادي أولوية متقدمة، انطلاقًا مما لدى البلدين من قدرات، ورغبة في الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة على الجانبين في مختلف المجالات، لاسيما الإسهام في إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة".

و أكد أنه لابد للعراق وهو الأن في مرحلة إعادة بناء الدولة أن يستفيد من التجربة المصرية في مجالات تطوير البنية التحتية، مضيفا أن مصر ترحب بكل تأكيد بنقل تجربتها الناجحة في تأسيس البنية التحتية للعراق بما يساهم في عملية إعادة إعمار المناطق التي تضررت بها بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال وغرب العراق، والمقدرة تكاليفها بأكثر من 100 مليار دولار، وهو ما تستطيع مصر المساهمة فيه بكل قوة بما تمتلكه من إمكانيات بشرية هائلة وخبرة كبيرة في مشاريع تأهيل البنية التحتية ، فضلًا عن الاستعداد لعقد برامج ودورات تدريبية للكوادر العراقية في مختلف المجالات وفقًا لاحتياجاته. وكذلك لابد من التركيز على تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، لدرء خطر انتقال العناصر الإرهابية من المقاتلين الأجانب إلى مناطق أخرى بدول المنطقة.

وأختتم رئيس إقتصادية الوفد تصريحاته بتأكيده على ضرورة تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية، واستثمار الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين في هذا الإطار، مؤكدا أنه قد حان الوقت للتوجه بكل فعالية نحو العراق بما يحمله من فرص واعدة للإقتصاد المصري، موضحا وجود العديد من الشركات ورجال الأعمال المصريين الذين سبق لهم العمل بالسوق العراقي، وساهموا بشكل كبير في إعادة نهضة العراق.

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