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ديني

خالد الجندي: وجود دور المسنين في بلدنا إهانة .. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 06:46 م
رعاية المسنين
رعاية المسنين
محمد صبري عبد الرحيم
طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحسن معاملة الوالدين خاصة حال وصولهم لكبر السن، قائلًا: «القرآن الكريم دلعهم وحذر من إهانتهم حتى لو بقول أُفٍّ»

وقال «الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «إن من يعامل الوالدين بطريقة سيئة وضع نفسه فى مصيبة، وله عذاب شديد من الله، متسائلًا: «يعنى ايه فى بلد مسلم، يكون فى دار مسنين، دى أكبر إهانة فى مجتمعنا تكون فى دول الغربية عشان معندهمش تواصل زينا».

واستكمل: «يعنى ايه ست تربى تترمى فى دار مسنين، أو تموت ويعرفون بعدها بكذا يوم، أو زوجة تحن زوج على أمه، أو زوج يمنع زوجته من رعاية والديها.. احنا فى أزمة ولا نعرف قيمة كبار السن».

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