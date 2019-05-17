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فن

شاهد.. أحمد فهمي يتعرض لوعكة صحية بسبب الواد سيد الشحات

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:53 م
أحمد فهمي
أحمد فهمي
سعيد فراج
تفاعل عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان أحمد فهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، معه بعد تعرضه إلى وعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى صباح اليوم الجمعة.

وطالب محبو أحمد فهمي وجمهوره، باقي المتابعين بالدعاء له بالشفاء وذلك بعدما أصيب بانخفاض في ضغط الدم أثناء تصوير مشاهده في مسلسل «الواد سيد الشحات» المعروض حاليًا على قنوات dmc الفضائية.

مسلسل "الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.
شاهد.. أحمد فهمي يتعرض لوعكة صحية بسبب الواد سيد الشحات

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