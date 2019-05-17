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الأعرض في العالم .. جينيس تسلم رئيس المقاولون العرب شهادة تسجيل كوبري تحيا مصر بالموسوعة

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:40 م
المقاولون العرب تتسلم
المقاولون العرب تتسلم شهادة جينيس للأرقام القياسية
هاني حسين
سلم طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بالشرق الأوسط، شهادة الموسوعة إلى المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المنفذة لمشروع كوبري تحيا مصر الملجم، خلال فعاليات افتتاحه ومحور روض الفرج، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصفت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية محور تحيا مصر بـ الكوبري الملجم الأعرض على مستوى العالم، وأدرجته ضمن الموسوعة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح يوم الأربعاء الماضي محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر الملجم «الأعرض في العالم».

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